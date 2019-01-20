МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Украинский актер Владимир Зеленский планирует выйти из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в РФ.

Как отмечает "Украинская правда", ранее заявлял, что не имеет бизнеса на территории России, однако позже выяснилось, что это не так. Так, удалось установить, что кандидат в президенты Украины является бенефициаром одной из кипрских компаний, связанной с РФ.

По заявлению его юриста Ивана Баканова, предпринимательская деятельность Зеленского связана в частности с получением роялти за ранее выпущенные фильмы.