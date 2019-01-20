МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения премьера Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева, премьеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Мухаммедкалыя Абылгазиева с днём рождения. Стороны также обсудили отдельные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.