БЕЙРУТ, 20 янв — ПРАЙМ. Кувейт намерен участвовать в создании финансового фонда для инвестирования в технологии и цифровую экономику с капиталом в 200 миллионов долларов, заявил вице-премьер Кувейта Сабах Аль-Халид Аль-Хамад Аль-Сабах на саммите экономического и социального развития Лиги арабских государств.

"Объявляю об инициативе Эмира Кувейта о создании финансового фонда для инвестиций в технологии и цифровую экономику с капиталом в 200 миллионов долларов с привлечением частного сектора",- заявил вице-премьер, выступая на саммите в Бейруте.

Глава кувейтской делегации заявил, что его страна примет участие в финансовом фонде суммой в 50 миллионов долларов США.

Делегация от Катара поддержала инициативу кувейтского эмира и заявила о выделении 50 миллионов долларов в пользу фонда поддержки технологий и цифровой экономики.