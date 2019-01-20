МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Финансовые органы Бразилии выявили подозрительное движение средств на счете сына президента Бразилии Флавиу Болсонару в 2017 году, сообщает телеканал Globo.

В распоряжении телеканала оказался отчет Совета по контролю за финансовой деятельностью Бразилии, ведомства, занимающегося борьбой с отмыванием денег. Как отмечается, речь идет о периоде с июня по июль 2017 года.

Согласно отчету, за пять дней на счет избранного сенатора Флавиу Болсонару поступило 48 платежей, каждый по 2 000 реалов (около $500). Всего за это время на счет было зачислено 96 тыс реалов (порядка $26 тыс). Деньги поступали через банкоматы, которые находятся в здании Законодательного собрания Рио-де-Жанейро. Как отмечается, совету не удалось определить, кто именно клал наличные на счет.

Совет по контролю за финансовой деятельностью счел подозрительным тот факт, что пополнение счета осуществлялось по частям. Как отмечается, речь может идти о попытке скрыть источник средств.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии временно приостановил расследование о движении средств на счетах Фабрисио Кейроса, бывшего водителя сына президента Бразилии Флавиу Болсонару. Решение о приостановлении расследования было принято по просьбе самого политика. Государственная прокуратура Рио-де-Жанейро хочет выяснить, почему Фабрисио Кейрос, получавший зарплату от законодателя, имел на банковском счету 1,2 млн реалов (свыше $300 тыс) в 2016—2017 годах.