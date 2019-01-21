МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Второй раунд трехсторонних переговоров по газу между РФ, Еврокомиссией (ЕК) и Украиной, где стороны обсудят судьбу транзита российского газа через Украину после 2019 года, пройдет в понедельник, 21 января, в Брюсселе. Россию на переговорах будут представлять министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, Еврокомиссию — вице-президент ЕК Марош Шефчович, а Украину — министр иностранных дел Павел Климкин и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Первый раунд переговоров прошел в июле в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года. Эксперты собирались дважды в сентябре и обсуждали вопросы управления украинской газотранспортной системой, аспекты украинского и европейского законодательства, ставки тарифов на транзит газа, а также оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет.

В этот раз Еврокомиссия намерена получить твердые обязательства от РФ и Украины относительно транзита, учитывая что действующий контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года, следует из сообщения Еврокомиссии, посвященного новому раунду переговоров. При этом перед трехсторонней встречей Шефчович проведет отдельные переговоры с Новаком и Климкиным, говорил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Миллер после завершения первой встречи в Берлине говорил журналистам, что трехсторонние "консультации" не носят статуса переговоров между компаниями. Между тем, у "Газпрома" и "Нафтогаза" накопилось много нерешенных вопросов, в первую очередь — взаимные иски в международных арбитражах.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина в мае заявила о начале принудительного взыскания средств, с тех пор требования об обеспечительных мерах на имущество российской компании были поданы в суды Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.

"Газпром", в свою очередь, успешно оспаривает обеспечительные меры в этих странах. Так, 16 января суд Швейцарии отменил постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2. "Нафтогаз" ответил, что продолжит искать активы "Газпрома" для взыскания 2,56 миллиарда долларов.

Урегулирование судебных споров — вопрос взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", говорил в июле Новак. Но именно этот процесс, а также восстановление "баланса интересов" сторон по действующим контрактам предопределяет будущее взаимодействие компаний и продление договора на транзит газа после 2019 года, отмечал Миллер.

КРИЗИС КАДРОВ

Переговоры могут осложниться еще и кадровыми вопросами: сразу два значимых участника встречи, возможно, принимают в ней участие в последний раз. Так, в пятницу стало известно, что Шефчович примет участие в выборах президента Словакии, первый тур которых состоится 16 марта. Он уйдет в отпуск с 1 февраля, а его обязанности будут временно переданы еврокомиссару по энергетике и климату Мигелю Ариасу Каньете.

Кроме того, правительство Украины намерено пересмотреть условия контракта с правлением "Нафтогаза", в том числе с главой компании Андреем Коболевым. Его контракт истекает в марте 2019 года, и, по словам самого Коболева, он надеется, что контракт будет продлен. Однако эта ситуация может повлиять на ход трехсторонних переговоров по газу, говорил Коболев в эфире "5 канала" в пятницу.

Весной может измениться политическая ситуация и на всей Украине — президентские выборы пройдут 31 марта. И окончательные решения о транзите российского газа после 2019 года могут быть отложены до формирования нового политического истеблишмента в стране на следующий пятилетний цикл.