ПЕКИН, 21 янв /ПРАЙМ/. Рост инвестиций в основные активы в КНР (за исключением сельского хозяйства) по итогам 2018 года составил 5,9% против 7,2% в 2017 году, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Общий объем инвестиций по итогам года составил 63,56 триллиона юаней (около 9,37 триллиона долларов). Доля частного сектора выросла на 8,7%, что на 2,7 процентного пункта больше, чем в 2017 году.

Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как слабые инвестиции могут свидетельствовать о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая. По итогам 2017 года объем инвестиций в основные активы КНР составил 63,16 триллиона юаней (8,69 триллиона долларов).