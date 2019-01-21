МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подготовило новый проект плана-графика реализации федерального проекта "Северный морской путь" (СМП), согласно которому на его развитие в ближайшие пять лет понадобится более 900 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Отмечается, что документ 23 января будет обсуждаться на совещании в агентстве с заинтересованными министерствами, компаниями и регионами. Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019–2024 годах требуется 905,6 миллиарда рублей. Из них государство должно выделить 305 миллиардов рублей. Дополнительная потребность в госсредствах в 2019–2021 годах оценивается в 139,5 миллиарда рублей. Остальные 600,6 миллиарда рублей — внебюджетное финансирование, сообщает издание.

На мероприятия "Росатома" (назначен инфраструктурным оператором СМП) в 2019–2024 годах требуется 173,7 миллиарда рублей, из которых 98,8 миллиарда рублей — частные инвестиции. Еще 226,5 миллиарда рублей планируется потратить на мероприятия Росморречфлота, из них 40,5 миллиарда рублей – из внебюджетных источников.

Также в проект включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход (соединение Северной и Свердловской железных дорог и обеспечение выхода транспортной системы к СМП; концессионное соглашение подписано в октябре) стоимостью 235,9 миллиарда рублей, из которых на бюджет приходится 12,7 миллиарда рублей. Вошли в проект и мероприятия из федеральной программы "Морские порты", "поддерживающие достижение целей программы СМП". Общая стоимость этих проектов оценивается в 169,6 миллиарда рублей, 901 миллион рублей — госсредства.

В Минэкономразвития подтвердили, что проект плана-графика получен и находится на рассмотрении. В Минтрансе, Минэнерго и "Росатоме" изданию не ответили. Как отмечает газета, все проекты так или иначе связаны с развитием и обслуживанием грузопотока по СМП. Согласно майским указам президента, он должен достичь 80 миллионов тонн. В плане-графике указано, что, по прогнозу компаний, грузопоток к 2024 году составит 81,9 миллиона тонн, включая северный завоз, транзит и т. п., из них на вывоз полезных ископаемых приходится 76,7 миллиона тонн.

В "Новатэке" отметили важность того, что план развития СМП "разрабатывается на уровне правительства". В компании полагают, что своевременная реализация мероприятий в рамках документа позволит выполнить указ президента. В "Нефтегазхолдинге" сообщили, что компания к 2024 году обеспечит объем 5 миллионов тонн в год своими силами, но, если будут "определенные меры господдержки" для проекта освоения Пайяхского месторождения, обещает обеспечить 10 миллионов тонн в год, что "в интересах государства в контексте реализации указа президента по СМП". Остальные компании газете не ответили.