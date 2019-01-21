ПЕКИН, 21 янв — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года замедлились до минимальных показателей с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США. Китай по итогам 2018 г сохранил статус второй крупнейшей экономики мира

Согласно опубликованным в понедельник официальным данным, по предварительным подсчетам, внутренний валовой продукт Китая в 2018 году составил 90,03 триллиона юаней (около 13,28 триллиона долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%.

Экономика Китая, на которую в последнее десятилетие приходится почти треть мирового роста, в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИДЕР РОСТА

Глава статистического управления КНР Нин Цзичжэ, комментируя на пресс-конференции экономические показатели прошлого года, подчеркнул, что Китай по-прежнему остается главным вкладчиком в рост мировой экономики. Средний доход на душу населения Китая в 2018 году вырос на 8,7%

"В 2018 году ВВП вырос на 6,6%, совпав с прогнозируемой целью около 6,5%. Эти темпы роста занимают первое место среди пяти крупнейших экономик мира. Вклад экономики Китая в рост мировой экономики приблизился к 30%, Китай по-прежнему остается главным вкладчиком в рост мировой экономики", — сказал Нин Цзичжэ.

Чиновник также отметил, что в прошлом году в сложных международных условиях, экономика страны продемонстрировала в целом стабильный рост, а поставленные цели по социально-экономическому развитию были достигнуты.

"Экономический рост был в разумных пределах", — подчеркнул Нин Цзичжэ.

ПОД НАТИСКОМ ТАРИФОВ

Глава статистического управления Китая признал, что торгово-экономический спор с США действительно сказывается на экономике страны, однако, по его словам, это влияние можно контролировать. Население Китая в 2018 году увеличилось на 5,3 млн человек

"Если смотреть с точки зрения экономических данных, то принято считать, что четвертый квартал, как правило, больше всего оказывается под влиянием международной обстановки. Если говорить о торгово-экономических трениях, то они оказывают влияние не только на экономики Китая и США, но и на всю мировую экономику в целом", — сказал он.

Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия Китая и США начали проявляться во втором квартале прошлого года и правительство Китая приняло ряд мер по обеспечению стабильности сферы занятости, финансовой области, внешней торговли, иностранного капитала и инвестиций.

Очередной раунд китайско-американских консультаций по торговым вопросам состоится 30-31 января. На переговоры в США отправится вице-премьер Госсовета КНР Лю. Первый раунд консультаций КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам прошел в Пекине 7-9 января.

По мнению аналитиков академии общественных наук Китая (АОН КНР), темпы роста ВВП КНР в 2019 году могут сократиться до 6,3% из-за факторов нестабильности в мире. Однако, как отметили аналитики АОН КНР, даже с показателями роста ВВП в 6,3% вклад Китая в развитие мировой экономики все еще останется одним из наиболее значительных, "жесткой посадки" экономики КНР не ожидается.