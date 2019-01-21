МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ситуация в рыбной отрасли, связанная с законодательными изменениями, приобретает все более публичный характер. В 2018 году закончился срок действия квот на вылов биоресурсов по историческому принципу. Власти РФ обсуждают возможность отказаться от этого принципа и выставить половину квот на электронный аукцион. Соответствующее поручение премьер Дмитрий Медведев дал профильным ведомствам.

Обсуждение ведется уже больше года, и его острота только накаляется. На этой неделе комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий устанавливать новые квоты на добычу водных биоресурсов. "Масла в огонь" добавила вышедшая в декабре серия репортажей по федеральным каналам о браконьерстве и контрабанде в рыболовстве. Эти обвинения многие участники рынка сочли лживыми и оскорбительными.

Скандалы, связанные с "рыбно-крабовыми" аукционами, "информационная война" в СМИ, закрытость решений, принимаемых властью от общества и попытка игнорировать его мнение стали главными темами прошедшего в пятницу в Совете Федераций совещания "Роль некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности (на примере рыбной отрасли)".

Его участники констатировали, что 2018 год стал для рыбной отрасли весьма успешным. Рекорд середины 80-х годов, когда улов составлял 11,8 млн тонн, пока не повторен, но от минимальных значений – 2,9 млн тонн в 2004 году — уйти удалось. Закрепление квот, произошедшее в 2008 году, сыграло знаковую роль.

Уже через 10 лет улов составил 5 млн тонн в год, что является рекордом за четверть века. Сохранение существующего порядка позволяет компаниям прогнозировать свою деятельность на долгий срок, а инвесторам – просчитывать сроки окупаемости проектов.

"После принятия ФЗ "О рыболовстве" появились понятные правила игры. Начался новый исторический этап, когда отрасль получила стимулы для роста", — заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. А в этом году общественные организации напрямую могли участвовать в закреплении квот на следующие 15 лет.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ К ХУДШЕМУ

Переход к аукционным квотам существенно ухудшит положение дел, уверены представители отрасли. Более того, новый порядок может привести к коллапсу. Чтобы бизнес мог развиваться, ему необходимо видеть перспективу на долгие годы

"Важно понимание, что никто не придет, не заберет, не пересмотрит правила. Переход к системе электронных аукционов – именно такой пересмотр: он приведет к появлению "рыбных рантье", которые сами ничего не ловят, а лишь зарабатывают на перепродаже", — считает президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов.

Введение аукционных квот, к примеру, на вылов краба, как это предлагают авторы идеи, вынудит полностью или частично закрыться 90 предприятий по добыче. Промысловую деятельность прекратят порядка 130 судов, занимающихся рыбной ловлей. Это приведет к сокращению доходов бюджетов регионов.

Нельзя забывать про человеческий фактор – ведь рабочих мест лишатся тысячи людей. Если в настоящее время зарплаты в отрасли высокие, то после вступления в силу новаций люди могут просто лишиться работы. Найти новую в северном городке, "заточенном" на рыболовство, не удастся. Это приведет к негативным социальным последствиям и ухудшению положения граждан. Приморские рыбаки уже направили президенту Владимиру Путину обращение не трогать сложившийся исторический принцип квотирования.

Дополнительным негативом станет сокращение социальных программ. Сегодня крабовые компании вкладывают в инфраструктуру региона серьезные средства. Без понимания законодательных реалий эти инвестиции прекратятся.

В долгосрочной перспективе ряд компаний вынужден будет отказаться от инвестпрограмм на 155 млрд рублей до 2027 года, а общий мультипликативный эффект от новации достигнет 250-300 млрд рублей.

Эксперты напомнили, что в основе предложения Федеральной антимонопольной службы по переходу на электронные аукционы – желание сделать отрасль прозрачной и конкурентной. Но это не учитывает ее специфику и приведет к монополизации рынка крупными игроками, уверены участники мероприятия.

"Конкуренция в отрасли и сейчас присутствует — это не закрытый клуб. Достаточно сказать, что более 3 тысяч компаний за последние 4 года поменяли 80% собственников", — привел пример Котов.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ

Участников мероприятия возмущает игнорирование мнения общественных организаций, которые должны играть ключевую роль в подобных обсуждениях. Они требуют максимальной открытости и публичности – ведь рыбная отрасль является для России одной из стратегических.

"Нормативно-правовые акты нередко не связаны между собой. Их проекты требуют доработки на уровне отраслевых ассоциаций, которые следят за тем, чтобы не допустить коллапса", — говорит президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Обсуждение в секретном режиме привело к назреванию конфликта между регулятором и общественными и коммерческими организациями. Это перестало быть внутренним делом отрасли после нападок по центральному телевидению. Предприятия заинтересованы в том, чтобы восстановить свое доброе имя, для этого они должны сплотиться и противостоять подобным информационным атакам, считает он.

Никакого массового браконьерства нет и быть не может, согласен председатель правления Ассоциации "Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области" Максим Козлов. "Рыболовы реально оценивают риски расторжения договоров из-за сокрытия улова. Кроме того, действует система контроля зарубежных стран – там просто не примут неучтенные объемы без сертификата", — пояснил он.

"Полноценной работе мешает напряжение, которое в последний год нарастает: отсутствие ясности с квотами не позволяет нанимать работников, планировать количество судов, заключать договоры с покупателями", — отметил член Общественного совета при Росрыболовстве, исполнительный директор Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" Игорь Муравьев.

По его мнению, площадка Общественного совета стала тесной для подобных обсуждений. Необходимо продолжить диалог на площадке Торгово-промышленной палаты с привлечением максимально широкой общественности, представителей власти и бизнеса. Только так можно выработать приемлемый для государства и бизнеса путь решения проблемы. "Рыбаки к диалогу готовы, готово ли государство?", — подчеркнул он.