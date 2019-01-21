МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Члены совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) Андрей Комаров и Александр Федоров в рамках реструктуризации владения активами стали прямыми владельцами акций завода, ранее принадлежавших двум офшорам, следует из материалов компании.

Комаров стал владельцем 49,4% акций, принадлежавших Arbordeen International Limited, Федоров — 6,9% акций, принадлежавших Poweredge Holdings Ltd.

"В рамках заявленного на государственном уровне курса на деофшоризацию российской экономики бенефициары группы ЧТПЗ завершили реструктуризацию владения активами. В процессе ликвидации ряда офшорных компаний председатель совета директоров публичного акционерного общества "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров и Павел Федоров, представляющий интересы своего отца – члена совета директоров ПАО "ЧТПЗ" Александра Федорова, стали напрямую владеть акциями российской публичной компании ПАО "ЧТПЗ", — прокомментировал РИА Новости представитель компании.

"Перешедшие в прямое владение акции ранее находились в распоряжении подконтрольных бенефициарам компаний Arbordeen International Limited (49,3969%) и Poweredge Holdings Ltd. (6,9022%). Принимая во внимание косвенное владение акциями ПАО "ЧТПЗ" через АО "Первоуральский новотрубный завод", Андрей Комаров и Александр Федоров совместно контролируют свыше 80% ПАО "ЧТПЗ", — добавил представитель ЧТПЗ.

По его словам, завершение корпоративных процедур по деофшоризации повышает прозрачность компании, что соответствует современным требованиям к бизнесу.

ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования.