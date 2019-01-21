МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Британская Highland Gold Mining (добывает золото в России) в 2018 году произвела 269,5 тысячи унций золота и золотого эквивалента, что на 1% меньше показателя 2017 года (272,274 тысячи унций), говорится в сообщении компании.

Результаты включают производство на месторождениях Многовершинное, Новоширокинское и Белая гора. Средняя цена реализации золота за четвертый квартал составила 1,23 тысячи долларов за унцию.

В частности, на месторождении Многовершинное за год было получено 112,607 тысячи унций золота, что почти на 10% выше, чем годом ранее. На Новоширокинском производство составило 112,808 тысячи унций золотого эквивалента, снизившись на 11%. Белая гора выпустила 44,085 тысячи унций золота, что на 2% больше уровня 2017 года (43,166 тысячи).

За четвертый квартал на месторождении Многовершинное получено 23,576 тысячи унций золота, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. На Новоширокинском производство составило 21,573 тысячи унций золотого эквивалента (ниже на 35,6%). Белая гора в годовом сопоставлении нарастила выпуск золота на 6,9% — до 11,604 тысячи унций.

Highland Gold работает в Хабаровском и Забайкальском крае, на Чукотке, а также в Киргизии, учреждена на острове Джерси в 2002 году. Сегодня компании принадлежат три действующих рудника, три проекта на стадии развития и три геологоразведочные площади. На 43% контролируется структурам Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и партнеров. В 2017 году Highland Gold увеличила производство на 4%, до 272,3 тысячи унций золота и золотого эквивалента.