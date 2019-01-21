МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Публикация официальных данных по китайской экономике принесла ожидаемый негатив. Согласно опубликованной статистике, темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6% против 6,7% в 2017 году. Это стало худшим показателем с 1990 года, однако совпало с официальным прогнозом властей. При этом темпы роста ВВП страны в четвёртом квартале замедлились до 6,4% годовых.

До этого в пятницу власти КНР объявили о понижении оценки роста ВВП за 2017 год с 6,9% до 6,8%, что немного снизило базу для сравнения и помогло новым данным выглядеть не столь оптимистично.

РЫНКИ НЕ ИСПУГАЛИСЬ

Несмотря на негатив для инвесторов, сколько-нибудь существенной реакции рынков не последовало. Европейские индексы торгуются в понедельник разнонаправленно, но без значительной динамики, отыгрывая как китайский, так и другие факторы. Российские активы также не показывают единой динамики.

Это связано с тем, что данные по ВВП КНР в данном случае соответствуют прогнозам участников рынка.

"Китайская статистка сейчас оказывает весьма ограниченное влияние на рынки – возможное замедление уже было заложено в текущие цены активов", — указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Тем временем лучше прогноза оказались данные по промпроизводству в Китае, что вызвало некоторое оживления на азиатских фондовых площадках на торгах в понедельник", — напомнил ведущий аналитик ИФ "ОЛМА" Антон Старцев.

Биржи АТР в понедельник закрылись в плюсе на 0,5-1% на данных о том, что объем промышленного производства в КНР в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, оказавшись выше прогноза аналитиков в 5,3%.

Рынки отреагировали и на благоприятную статистику, свидетельствующую об улучшении качества жизни граждан. Так, розничные продажи в Китае в 2018 году выросли на 8,8%, онлайн — на 23,9%. Средний доход на душу населения увеличился на 8,7% до 4,16 тысяч долларов, а само население выросло на 5,3 млн человек — до 1,395 млрд. На 5,9% выросли инвестиции в основные активы страны.

Также определенное влияние оказали сообщения СМИ о том, что Пекин предложил Вашингтону шестилетнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для преодоления торгового дисбаланса между странами.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРГОВЫХ ВОЙН

Китайские чиновники указывают, что страна по итогам прошлого года сохранила статус второй крупнейшей экономики мира. С общим объемом ВВП в 82,07 трлн юаней (около 12 трлн долларов) Поднебесная уступает только США. Вместе с тем, они признали негативное влияние торговых войн с США на свою экономику.

Разногласия супердержав начали проявляться во втором квартале прошлого года, когда стороны постепенно ввели пошлины на ряд товаров друг друга. Пика конфликт достиг к осени, когда общий объем пошлин составил сотни миллиардов долларов. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине стороны договорились о временном перемирии, но глобально вопрос так и не решен.

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что львиную долю китайского проседания можно объяснить именно торговым противостоянием. "Темпы роста оказались рекордно низкими за многолетний период, что во многом объясняется замедлением роста в четвертом квартале (6,4% год к году против 6,5% в третьем квартале) из-за последствий разногласий с США в сфере торговли", — отметил Старцев.

Ранее сообщалось о сокращении экспорта/импорта по итогам декабря на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижении за последние два года. При этом падение объема импорта стало максимальным с июля 2016 года, достигнув 7,6%. Статистика оказалась значительно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Торговый конфликт между Поднебесной и США отразился ослаблением как внутреннего спроса, так и инвестиционной активности, пояснил в этой связи Покатович.

ЖЕСТКОЙ ПОСАДКИ НЕ БУДЕТ

Экономика Китая, на которую в последнее десятилетие приходится почти треть мирового роста, замедляется уже несколько лет. Хотя власти страны объявляют это "новой нормой", подразумевающей качественное, а не экстенсивное развитие, эксперты обеспокоены влиянием такого замедления на мировую экономику. Это неудивительно, учитывая роль КНР в глобальных экономических процессах.

На данный момент власти Китая пересмотрели свои таргеты по росту ВВП, новый диапазон уставлен на уровнях 6-6,5% год к году. Однако, по мнению аналитиков академии общественных наук Китая (АОН КНР), темпы роста ВВП КНР в 2019 году могут сократиться до 6,3% из-за нестабильности в мире.

Однако, как отметили аналитики АОН КНР, даже с показателями роста ВВП в 6,3% вклад Китая в развитие мировой экономики все еще останется одним из наиболее значительных, "жесткой посадки" экономики КНР не ожидается.

С такой оценкой согласны и эксперты. "Пока замедление темпов роста ВВП КНР не столь заметно, чтобы оказать сильное влияние на мировую экономику – последнее во многом будет зависеть от итогов переговоров КНР и США и динамики оборота взаимной торговли двух крупнейших экономик", — рассуждает Старцев.

По словам Покатовича, с учетом пересмотра прогнозов роста ВВП КНР, даже замедление прошлого года вряд ли разовьется до той силы, чтобы опуститься ниже таргетов. "В этом случае важным, на наш взгляд, является тот факт, что замедление Китая хотя и связано с негативным фактором давления со стороны торговых прений с США, но также происходит на фоне структурных изменений в модели китайского роста", — полагает он.

В прошлый год Китай вступал с намерением повысить качество роста экономики с помощью перехода на рост за счет внутреннего потребления. Данный структурный процесс пришелся на достаточно сложную политическую почву 2018 года, что могло сказаться "переносом" многих модернизированных факторов роста на более долгосрочную перспективу.

На сегодняшний день замедляющийся Китай формирует существенную угрозу для мирового роста. "Однако для реализации данных предпосылок мы считаем необходимым появление шоковых событий, например, в виде полноценного возвращения жесткости как в торговой риторике, так и в действиях КНР и США", — заключил представитель БКС.