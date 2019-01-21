МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных россиян, по данным на 16 января, снизилась на 3,4% и составила 670,6 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 9 по 16 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3,4 % и составила 670,6 тысячи человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 747 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По данным Минтруда, число безработных сократилось в 83 субъектах РФ. Отмечается, что наибольшее снижение наблюдалось в Сахалинской, Смоленской, Мурманской, Новгородской, Иркутской, Магаданской областях, Калмыкии, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах и городе Севастополе.

Незначительный рост численности безработных граждан отмечен в Пензенской области и Чеченской Республике.

По состоянию на 16 января, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 114 782 человека.

Также в министерстве сообщили, что на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 января 2018 года – 1%). На 16 января 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона.