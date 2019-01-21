ДАВОС, Швейцария, 21 янв — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп остается в Вашингтоне, чтобы заняться решением проблемы частичной приостановки работы госучреждений. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй связана переговорами о Brexit в Лондоне. Президенту Франции Эммануэлю Макрону надо реагировать на протесты "желтых жилетов".

На этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе соберутся более 60 глав государств и правительств. Но многие ключевые лидеры стран отказались от этой встречи, чтобы заняться скопившимися домашними проблемами.

Лидеры североатлантических стран "сейчас очень заняты, но мир не остановился", сказал Адриан Монк, один из организаторов форума.

По его словам, в результате внимание на встрече будет в большей степени сосредоточено не на англосаксонском мире, как и было задумано в 1971 году, когда форум собрался в первый раз. Представители властей стран, на которые приходится 77% мировой экономики, соберутся на этой встрече, в том числе и тех стран, лидеры которых не приедут на нее.

Почти каждый год после финансового кризиса 2008 года люди задаются вопросом, не изжил ли себя форум в Давосе как символ уходящей глобализации. По мнению многих, после того как британцы проголосовали за выход из ЕС, а в 2016 году в США президентом был избран Трамп, так и произошло.

Вместе с тем проведенный организаторами форума опрос более 10 000 человек в 29 странах показал, что большинство людей во всех регионах мира считают его важным для совместной работы государств. Только во Франции менее половины респондентов сочли такое сотрудничество важным.

Решение Трампа отказаться от поездки на форум самому и отменить запланированный визит в Давос официальной делегации США, видимо, обусловит меньшее внимание к этой встрече в мире. Это также значит, что над Швейцарией будет меньше вертолетов, а на ее дорогах – меньше автомобилей с мигалками.

В отсутствие Трампа внимание может переключиться на нового президента Бразилии Жаира Болсонару, приведенного к присяге 1 января. Ожидается, что он сделает важное заявление.

На форуме также будет большая делегация Китая во главе с заместителем лидера страны Ваном Цишанем.

Большую семерку будут представлять канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джузеппе Конти и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Надо отметить, что влияние Меркель ослабло, после того как в прошлом году она сняла с себя полномочия лидера Христианско-демократического союза, а два заместителя Конти, возглавляющие сформировавшие правительство партии и играющие ключевые роли в итальянской политике, в Давос не приедут.

Делегацию России возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Москва подтвердила его участие в форуме, после того как организаторы согласились на участие находящихся под санкциями российских предпринимателей Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина.

В прошлом году Трамп выступал на форуме, в отличие от своих предшественников Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, которые ни разу не участвовали в нем, а посылали в Давос своих высокопоставленных сотрудников.

Всемирный экономический форум уже длительное время дает возможность представителям властей, руководителям компаний, высокопоставленным финансистам и известным ученым возможность поделится своими мыслями, а также предоставляет площадку для обмена мнениями для 3000 участников и сотен гостей.

— Автор Stephen Fidler, stephen.fidler@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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