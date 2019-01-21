МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Повышение НДС оказывает сдержанное влияние на инфляцию в РФ, говорится в докладе "Картина инфляции. Январь 2019 года", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной корзине потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен достаточно сдержанно", — говорится в докладе министерства.

"Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в частности, на легковые автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, которые преимущественно облагаются льготной ставкой 10%, несколько снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые две недели января составил 0,024%, в декабре – 0,03%), хотя и остаются выше уровней соответствующего периода прошлого года", — говорится в материалах.

Основная ставка НДС в России с 1 января выросла до 20% с 18%. Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов накануне отметил, что экономика в целом сдержанно реагирует на повышение НДС — его вклад в инфляцию уходит от верхнего диапазона прошлой оценки регулятора в 0,6-1,5 процентного пункта.

Наблюдаемые в России темпы роста потребительского кредитования на уровне около 20% в год уже стали фактором ускорения инфляции и угрожают динамике реальных доходов населения в будущем, говорится в обзоре.

Рост объемов необеспеченного потребительского кредитования, по мнению авторов документа, стал одним из факторов влияния на темпы инфляции в РФ, которая ускорилась в 2018 году до 4,3% против 2,5% годом ранее.

"За скользящий год портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 триллиона рублей, что стало значимым фактором инфляционного давления и роста импорта. Складывающаяся ситуация вызывает опасения в том числе с точки зрения реальных доходов населения, на динамику которых оказывают негативное влияние растущие процентные платежи", — отмечает министерство.

"Кроме того, наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20% год к году) неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы", — говорится в документе.

Другим "общесистемным" фактором, повлиявшим на темпы роста потребительских цен в РФ в 2018 году, по мнению министерства, является ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. Рубль, по данным Минэкономразвития, в 2018 году потерял 13% к доллару и 8,2% к корзине валют стран — торговых партнеров РФ.

"Динамика валютного курса оказала повышательное давление на цены по целому ряду товаров и услуг (например, услуги зарубежного туризма за прошлый год подорожали на 9,8 %)", — отмечается в документе.