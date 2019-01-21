ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста экономики РФ на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта – до 1,6% и 1,7% соответственно, в частности, в связи с ухудшением среднесрочного прогноза по ценам на нефть, говорится в январском обзоре мировой экономики МВФ (World Economic Outlook, WEO).

В октябре прошлого года фонд, напротив, повысил прогноз роста экономики РФ на 2019 год на 0,3 процентного пункта – до 1,8%. Прогноз роста на 2020 год тогда также составлял 1,8%.

Аналитики фонда также ожидают менее активного роста в странах СНГ в этом году – около 2,2% (на 0,2 процентного пункта ниже, чем в октябрьском прогнозе). Рост экономики в странах СНГ и в России будет менее быстрым, в частности, в связи с ухудшением прогноза цен на нефть на среднесрочную перспективу.

Кроме этого, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, говорится в обзоре.

"Глобальный рост стал слабее…. Мировая экономика, как предполагается, вырастет на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже прогнозов, чем в прошлом октябре", — отмечают аналитики фонда.

Они указывают на замедление роста в еврозоне. Ожидается, что ВВП еврозоны в 2019 году будет расти на 1,6%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябре. Ожидания на следующий год прежние — на уровне 1,7%. Прогноз роста экономики для Великобритании, как ни странно, сохранен на два ближайшие года на уровне 1,5%. Однако аналитики фонда отмечают, что судьба страны после выхода из ЕС по-прежнему неопределенная.

Фонд сохранил прогноз роста экономики США на этот и на следующий год на уровне 2,5% и 1,8%. Также сохранен и прогноз по Китаю, его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года, ожидает фонд.

Прогноз по странам Латинской Америки на ближайшие два года на 0,2 процентного пункта ниже, чем ожидалось в октябре прошлого года. Экономика этих стран будет расти на 2% в этом и на 2,5% в следующем году, считают в МВФ. Прогноз по Латинской Америке пересмотрен из-за меньших перспектив роста в Мексике из-за падения инвестиций. Ситуация еще более критична в Венесуэле, добавляют аналитики фонда. Возвращение к росту в Аргентине в фонде ожидают не раньше 2020 года, поясняется в докладе.