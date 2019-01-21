МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Внешний долг РФ в 2018 году снизился на 64,4 миллиарда долларов, или на 12,4%, и составил 453,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил 453,7 миллиарда долларов США, уменьшившись за прошедший год на 64,4 миллиарда долларов США, или на 12,4%", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на 32,3 миллиарда долларов.