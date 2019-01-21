МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ увеличил долю в "Евродоне" до 85% с 74%, говорится в сообщении госкорпорации.

"Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 74 голоса, что составляло 74% от общего числа голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации… после наступления соответствующего основания: 85 голосов, что составляет 85% от общего числа голосов", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что доля изменилась 15 января. Доля ВЭБа в компании до наступления соответствующего основания составляла 74%.

ВЭБ — кредитор и совладелец "Евродона" с февраля 2016 года. В конце того же года на площадках группы впервые зафиксировали вспышку птичьего гриппа, было уничтожено более 1 миллиона голов, убытки превысили 2,5 миллиарда рублей. В июле 2018 года Россельхознадзор объявил, что обнаружил в материалах, предоставленных "Евродоном", геном вируса птичьего гриппа. Было уничтожено около 200 тысяч голов птицы, что нанесло убытки компании в размере 160 миллионов рублей.

В начале ноября гендиректор ГК "Евродон" Вадим Ванеев сложил свои полномочия по решению собрания компаний из ГК, в качестве нового генерального директора была назначена компания "РК-проект".