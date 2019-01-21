БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. РФ все равно, как Украина покупает российский газ — напрямую или по реверсу, но последнее дороже для потребителей Украины, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В ней принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В настоящее время Украина не закупает газ, а получает его реверсом. То есть это газ российский, который просто дороже они покупают через Словакию, Венгрию и Польшу. В принципе для нас не имеет значения, напрямую покупает или через эти страны. Просто в данном случае потребители Украины несут более дорогие издержки и расходы", — сказал Новак.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.