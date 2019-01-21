БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил в понедельник, что услышал от российской стороны на консультациях в Брюсселе готовность продолжать использовать украинский газовый транзитный маршрут.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В ней принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Обе стороны в полной мере осознают, что мы больше не можем в будущем рисковать подобным развитием событий, как в 2009 году", — сказал Шефчович журналистам по итогам переговоров.

По его словам, он "услышал от российского министра Новака, и это было важно, что РФ готова продолжать использовать украинский транзитный маршрут, что они готовы к сотрудничеству в этом отношении".

Он также выразил мнение, что в мае и летом наступит ключевой момент, когда придется "усиленно работать с украинским руководством после президентских выборов, чтобы обеспечить наличие хорошего договора за столом переговоров".

Ранее в понедельник глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Украина на трехсторонней встрече с Еврокомиссией в Брюсселе подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа в ЕС.