БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Румыния в качестве председателя в Совете ЕС вынесла на рассмотрение новый вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые могут затронуть реализуемые "Газпромом" проекты строительства морского газопровода "Северный поток-2" и продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. В понедельник в Брюсселе прошли трехсторонние газовые консультации между ЕК, РФ и Украиной.

"Я проинформировал обе делегации о процессе одобрения поправки к Газовой директиве. Я подчеркнул, что ЕК остается приверженной этой поправке, и что, если честно, мы были не очень впечатлены работой председательства Австрии и Болгарии по этому вопросу, потому что работа не продвигалась так, как хотела бы ЕК", — сказал он журналистам.

"Сейчас у нас есть новое предложение, внесенное румынским председательством. В этом предложении рассматриваются нерешенные вопросы, поднятые государствами-членами. Я надеюсь, что с этим новым предложением общий подход может быть возможным к началу февраля, и что он открывает двери для трехстороннего законодательного диалога (между Советом, ЕК и Европарламентом – ред.) еще до выборов в ЕП", — добавил Шефчович.

По его словам, цель ЕС "заключается в том, чтобы получить набор гармоничных правил в сфере энергетики, которые были бы применимы к морским трубопроводам, как было в случае наземных". "Сейчас мы находимся в ситуации, когда комиссия не видит никаких препятствий для такой реализации европейских правил. Конечно, многое зависит от политической воли", — добавил он.

ЕК еще в конце 2017 года представила поправки к Газовой директиве ЕС, распространяющие определенные нормы энергетического законодательства союза на газопроводы из других стран, в частности требование обеспечивать доступ к прокачке третьих сторон, разделять деятельность по продаже и транспортировке газа. Поправки должны быть согласованы, в том числе, в Совете стран ЕС, однако из-за расхождения мнений разных государств союза этого не произошло.

Румыния председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года. Украина выступает против строительства новых морских трубопроводов для поставок российского газа в Евросоюз, опасаясь сокращения или полной потери его транзита через свою территорию.