ДАВОС (Швейцария), 22 янв /ПРАЙМ/. Фонд "Росконгресс" поставил на площадке Всемирного экономического форума рекламный баннер Петербургского международного экономического форума, который пройдёт в 2019 году 6-8 июня.

Этот баннер расположен на остановке общественного транспорта на территории, где пройдет форум. На баннере стоит информация со сроками проведения форума. "Welcome!", — написано на нем.

В этом году форум в Давосе стартует 22 января, продлится до 25 января.

Российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, вторым представителем кабмина станет министр энергетики Александр Новак.

Подготовка России к форуму в этом году была омрачена не вполне дружелюбной позицией организаторов. Ситуация начала сгущаться в начале ноября, когда газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила о том, что организаторы мероприятия отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. Впоследствии запрет был снят, но бизнесменам был выдвинут ряд ограничений.

Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.