МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Проблема высоких банковских комиссий за обслуживание расчетов картами в магазинах беспокоит не только покупателей, но и привлекает внимание властей: Федеральная антимонопольная служба РФ попросила участников платежного рынка представить свои идеи по снижению комиссии за оплату картами товаров и услуг (эквайринг).

Некоторые уже сделали это: так, платежная система "Мир" предложила рассмотреть возможность снизить межбанковскую комиссию при оплате социально значимых товаров и услуг, например, в аптеках и за поездки в общественном транспорте. Однако, по мнению большинства опрошенных РИА Новости участников рынка, вмешательство государства вряд ли принесет выгоду держателям карт.

"Регуляторное снижение тарифа (interchange fee) не приведет к снижению цен товара на полке для конечных потребителей, а только увеличит маржинальность ритейлеров", — уверен руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Владельцы карт в конечном итоге могут даже оказаться в проигрыше: относительно высокий размер межбанковской комиссии позволяет банкам предлагать держателям выгодные условия по обслуживанию карты: кэшбэк, мили и баллы. "Ограничения межбанковской комиссии сведут эти выгоды для держателя к нулю", — заявил руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

ЭКВАЙРИНГОВАЯ МОНОПОЛИЯ

Эквайрингом в России, по последним данным ЦБ РФ, занимаются 323 банка, но абсолютным лидером на рынке является Сбербанк. По данным самого банка, по всей стране установлено более 1,5 миллиона его торговых терминалов, ежемесячно обслуживается более 1 миллиарда платежей по картам. Сбербанк также является и одним из крупнейших эмитентов карт в РФ.

По данным Минфина, банк контролирует чуть ли не 80% всего эквайрингового рынка России, и эта ситуация не очень нравится финансовым властям. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник заявила, что регулятор планирует взяться за решение этой проблемы и может, в том числе, ужесточить регулирование.

"Мы видим проблемы с монополизацией, связанные не только с рынком платежей, но и с эквайрингом — этот вопрос часто поднимается. Мы будем говорить о решении этих проблем, даже если это будет требовать от нас более жесткого регулирования", — сказала Набиуллина, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

От суммы покупки потребителя ритейлер получает 97-99%, остальные идут на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF). Ее величина зависит от класса карты. Самую низкую комиссию банк-эквайер платит по картам Maestro: от 1,5% до 1,75% по платиновым картам до 1,9-2,1% по золотым и "черным". В случае если банк-эмитент и банк-эквайер совпадают, то вся сумма идет ему.

"В большинстве случаев карты Сбербанка приходят в терминалы Сбербанка. Он мог бы установить для своих карт в своих терминалах пониженные тарифы, но это бы привело к еще большему перекосу и еще большой концентрации рынка: на таких условиях никакой другой банк не мог бы предложить таких низких комиссий", — отмечает исполнительный директор Национальной платежная ассоциация Мария Михайлова.

"Наше твердое убеждение — рынок эффективно саморегулируется. Мы не видим необходимости в регулировании размера interchange fee — с этим справляется сама платежная индустрия и участники рынка", — возражает Хренов.

Аналогичной позиции придерживаются и в международной платежной системе Mastercard. В компании указали, что регулирование механизмов, которые уже отлично работают, нецелесообразно и приведет к дополнительной нагрузке на потребителя.

КЭШБЭК МИНУС

При уменьшении interchange rate fee банкам-эмитентам карт придется пересмотреть продуктовую составляющую и программы клиентских поощрений, предупреждает директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова. А если не будет дополнительных стимулов для безналичных расчетов – платежный поток полностью перетечет в наличную форму, уверена она.

Кроме того, нерыночные тарифные ограничения приведут к еще большим диспропорциям на рынке — там смогут удержаться только немногочисленные лидеры, считает Михайлова.

"Как показывает мировой опыт в данной области, следствием таких мер всегда является ухудшение условий банковского обслуживания населения, при этом снижения розничных цен в торговле не происходит", — подчеркнула она.

Однако не все воспринимают негативно инициативы властей. "Регулирование тарифа позволит предпринимателям не закладывать дополнительные расходы на комиссию банка за эквайринг в стоимость товара или услуги, что, в свою очередь, должно отразиться на потребителе", — полагает начальник управления Московского кредитного банка Евгений Медведев. При этом без участия властей, по его словам, предпосылок для снижения тарифа на рынке нет.

В любом случае принимать решения по регулированию отрасли необходимо аккуратно, с учетом позиции всех сторон, заметил замдиректора департамента эквайринга банка "ФК Открытие" Александр Дынин.