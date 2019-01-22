МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 21 января составил 7 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. В США в понедельник рынки были закрыты в связи с днем Мартина Лютера Кинга.

Банк России 15 января возобновил покупку на рынке валюты для Минфина после перерыва в несколько месяцев. В середине сентября 2018 года ЦБ приостановил до конца года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Конвертация предназначенных для таких покупок средств проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

В декабре ЦБ сообщил, что возобновит регулярные покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января. При этом решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, сообщал регулятор.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день, сообщал Минфин.

Минфин начал покупки валюты на рынке в феврале 2017 года для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства будут направлены в Фонд национального благосостояния.