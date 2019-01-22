МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ за 2018 год, по предварительной оценке Минфина России, составил 2,746 триллиона рублей, или 2,7% ВВП, говорится в материалах на сайте министерства.

Доходы бюджета РФ за год составили 19,455 триллиона рублей, или 102,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на год. Расходы исполнены в объеме 16,709 триллиона рублей, что составляет 99,4% к общему объему расходов федерального бюджета по действующему закону.

Больше всего доходов в казну перечислила Федеральная налоговая служба – 11,927 триллиона рублей, или 102,4% к прогнозным показателям.

Федеральная таможенная служба за 2018 год перечислила 6,063 триллиона рублей, что составляет 102,1% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы в общей сложности перечислили 1,465 триллиона рублей (107,2% к прогнозу на год).