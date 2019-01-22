МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до отметки минус 15 пунктов с минус 17,5 пункта в декабре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения индикатора до минус 18,4 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце упал до 27,6 пункта с 45,3 пункта в декабре прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение индикатора только до 43,5 пункта.

Индекс текущих экономических условий в еврозоне в январе также снизился — до 5,3 пункта с 12,1 пункта месяцем ранее. Индекс экономических ожиданий в зоне евро незначительно поднялся до минус 20,9 пункта с минус 21 пункта месяцем ранее.

"Показательно, что индекс доверия к экономике ФРГ не снизился дальше, учитывая большое количество глобальных экономических рисков… новые, потенциально негативные факторы, такие как отклонение сделки по Brexit (в парламенте Великобритании) и относительно низкие темпы роста экономики Китая в последнем квартале 2018 года, уже были спрогнозированы раньше", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).