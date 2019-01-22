МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 23 января предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупным объемом 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов рублей.

Минфин РФ на прошлой неделе провел первые в 2019 году аукционы по размещению ОФЗ. Министерство в итоге продало в полном объеме все предложенные бумаги на 35,1 миллиарда рублей при совокупном спросе в более чем 83 миллиарда.

Иностранные инвесторы при этом купили 40% бумаг, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах по итогам конференц-звонка министерства.