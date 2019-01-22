МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2018 году составила 1,657 миллиарда долларов против убытка в 468 миллионов долларов за 2017 год, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 1,656 миллиарда долларов против убытка в 463 миллиона долларов за 2017 год. Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 1,89 доллара против убытка в 0,53 доллара годом ранее. Выручка компании составила 23,995 миллиарда долларов, что на 16,4% выше аналогичного показателя 2017 года.

Прибыль по итогам четвертого квартала 2018 года составила 668 миллионов долларов против убытка в 806 миллионов долларов год назад. Прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 664 миллиона долларов против убытка в 824 миллионов долларов. Квартальная выручка Halliburton снизилась на 0,07% в годовом выражении, достигнув 5,936 миллиарда долларов.

Прибыль на акцию за квартал составила 0,76 доллара против убытка в 0,94 доллара за четвертый квартал 2017 года. При этом скорректированная прибыль на акцию составила 0,41 доллара, что оказалось выше прогноза аналитиков в 0,37 доллара, который передает агентство Рейтер.

"Я доволен нашими финансовыми результатами за год и за четвертый квартал. Наша команда оптимизировала нашу деятельность в Северной Америке на фоне ослабления этого рынка, а восстановление нашего международного бизнеса продолжилось", — приводятся в релизе слова главы компании Джеффа Миллера (Jeff Miller). Выручка Halliburton от международной деятельности за квартал выросла на 7% к прошлому кварталу, до 2,6 миллиарда долларов, тогда как по Северной Америке показатель сократился на 11%, до 3,3 миллиарда долларов.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной в 80 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет около 60 тысяч человек.