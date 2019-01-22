МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре уменьшилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября — до 4,99 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа сделок на 1%, до 5,25 миллиона. Показатель продемонстрировал самое сильное месячное падение с ноября 2015 года, отмечает агентство The Wall Street Journal.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США в декабре рухнул на 10,3%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке от общего объема в декабре составила 2%, как и месяцем ранее, год назад показатель составлял 5%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,45 миллиона сделок, в месячном выражении отмечено снижение на 5,8%, в годовом — на 10,1%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 2,9% — до 255,2 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в декабре снизился на 12,9% в месячном выражении и на 11,5% в годовом, составив 540 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости выросла на 2,3% в годовом выражении — до 240,6 тысячи долларов.