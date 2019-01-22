МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россия и Япония могли бы в полтора раза увеличить товарооборот — до 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах, от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия. В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель увеличить товарооборот России и Японии в полтора раза — до 30 миллиардов долларов, это как минимум", — сказал Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Он отметил, что за 2018 год был поступательный рост взаимной торговли, "ее объем увеличился на 18%, достигнув почти 20 миллиардов долларов".

По словам главы государства, Россия и Япония отмечают позитивные тенденции в экономическом сотрудничестве, но качественного сдвига пока не произошло.

"Если говорить в целом, то на экономическом треке сотрудничество России и Японии движется позитивно, есть очевидные достижения. Однако, по нашему общему с господином Синдзо Абэ мнению, качественного сдвига пока не произошло, и потенциал кооперации двух стран задействован еще не в полной мере — не полностью", — заявил Путин.