МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация компаний интернет-торговли предложила снизить максимальную величину тарифа эквайринга в России ниже европейского уровня — до 0,2% от стоимости транзакции для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт, следует из письма АКИТ, направленного на имя замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрея Кашеварова и имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Вице-премьер Дмитрий Козак в начале декабря поручил ФАС, Минфину и Минпромторгу с участием ЦБ и отраслевых ассоциаций до 1 февраля 2019 года представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт.

"АКИТ предлагает установить максимальную величину тарифа эквайринга за оплату товаров в торгово-сервисных предприятиях вне зависимости от годовой выручки предприятия, канала продаж (онлайн или офлайн), вида реализуемых товаров, услуг, работ для дебетовых карт в размере 0,2% от стоимости транзакции, для кредитных карт — 0,3% от стоимости транзакции", — говорится в документе, подготовленном ассоциацией.

Как пояснил РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов, стоимость обслуживания наличного оборота в России составляет от 0,1% до 0,5%, а безналичного — в среднем 2% с транзакции. "В 20 раз разница. Небольшие ритейлеры, в том числе интернет-магазины, просто отказываются принимать безналичные платежи из-за высокой стоимости обслуживания и предпочитают использовать наличные, стимулируя развитие теневой экономики", — подчеркнул он.

Основную часть размера эквайринга составляет межбанковская комиссия или interchange. Это комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, с помощью которой была произведена оплата покупки, поясняют в АКИТ. Платежная система устанавливает величину этой ставки по своему усмотрению, в среднем она составляет 70% от финальной стоимости торговой уступки — эквайринга. Только за 2017 год суммарная стоимость эквайринга обошлась российским ритейлерам в 212,4 миллиарда рублей, говорится в документе ассоциации.

"Во многих странах мира это повлекло за собой ряд антимонопольных разбирательств и ограничение размеров межбанковских комиссий. Например, в Европе стоит максимальная планка 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт. В Китае некоторые банки вообще не берут комиссий", — заключил президент АКИТ.