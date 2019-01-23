МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам январского заседания.

Решение совпало с прогнозами аналитиков. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор также подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.

Банк Японии также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. В зависимости от рыночных условий объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

Японский ЦБ в очередной раз повторил, что планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на достижение инфляции в 2%, так долго, как это необходимо.

Банк Японии прогнозирует, что по итогам текущего финансового года, который завершится в марте, ВВП страны вырастет на 0,9%, что ниже предыдущего, октябрьского, прогноза, в рамках которого ожидался рост на 1,4%. Согласно прогнозам, в 2019-2020 финансовом году экономика Японии вырастет на 0,9%, что выше предыдущего прогноза на 0,1 процентного пункта. В 2020-2021 финансовом году, как ожидается, рост ускорится до 1%, при этом в октябре регулятор ждал роста на 0,8%. Инфляция в Японии, по прогнозам, составит в текущем году 0,8%, в следующем финансовом году она ускорится до 0,9%. В октябре регулятор ждал инфляцию в текущем году на уровне 0,9%, а в следующем — 1,4%.