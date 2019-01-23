ПЕКИН, 23 янв — ПРАЙМ. Китай не собирается резко сокращать инвестиции в рынок долговых инструментов США, заявил заместитель главы комитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай.

"У Китая достаточно высокий уровень нормы сбережений, при этом Китай также постоянно инвестирует в иностранные рынки, однако американский долг по-прежнему остается идеальным выбором. Являясь крупнейшим держателем американского долга, я не думаю, что Китай может резко сократить вложения в американский долг", — заявил на форуме в Давосе Фан Синхай, слова которого приводят китайские СМИ.

По мнению чиновника, нынешние трения не скажутся на интересе правительства Китая к покупке американского госдолга.

Согласно данным министерства финансов США, Китай, несмотря на напряженные отношения со Штатами, продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг. По состоянию на сентябрь, сумма облигаций Китая составляла 1,171 триллиона долларов.