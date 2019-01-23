МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Несмотря на замедление темпов роста экономики Китая в прошлом году до 6,6% – самого низкого показателя за последние 28 лет, — потребление нефти в стране растет быстрыми темпами.

В 2018 году объем переработки нефти в стране достиг рекордного уровня. В 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти, а в прошлом году вышел на первое место по импорту газа.

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Объем переработки нефти на китайских НПЗ в 2018 году вырос по сравнению с годом ранее на 12,1 млн тонн и достиг рекордного объема 603,6 млн тонн, сообщило Национальное бюро статистики КНР.

В декабре на китайских НПЗ переработка увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 51,17 млн тонн (более 12 млн барр./сут.) – немногим меньше, чем в октябре прошлого года, когда показатель достиг рекордных 52,78 млн тонн.

При этом на предприятиях крупнейшей китайской нефтегазовой компании CNPC в прошлом году было переработано 207,3 млн тонн – на 4,7% больше, чем в 2017 году.

Эксперты CNPC уверены, что в 2019 году будет установлен очередной рекорд и спрос на нефть со стороны китайских НПЗ возрастет до 634 млн тонн.

Рост объемов переработки в Китае происходит на фоне снижения собственной добычи нефти, несмотря на поддержку нефтяников со стороны государства и значительное увеличение расходов на эксплуатационное бурение. Падение добычи нефти в стране наблюдается третий год подряд, и в 2018 году объемы производства составили 189,11 млн тонн (3,78 млн барр./сут.) – на 1,3% меньше по отношению к 2017 году.

Истощение месторождений и добыча трудноизвлекаемой нефти привели к резкому повышению производственных издержек. В связи с низкими ценами на энергоносители в мире, собственная добыча в Китае становится менее выгодной по сравнению с закупками нефти за рубежом. Несмотря на большие издержки, связанные с добычей внутри страны, Пекин всячески поддерживает национальные компании, ведущие добычу внутри страны, для снижения зависимости от импорта.

В прошлом году импорт нефти в Китай вырос более чем на 10% в годовом исчислении, достигнув 461,9 млн тонн (9,24 млн барр./сут), что составляет около 70% от всего объема потребления нефти в стране.

Крупнейшим экспортером нефти в Китай является Россия. По предварительным данным, в 2018 году объем поставок российской нефти в страну составил около 62 млн тонн (1,24 млн барр./сут) – более 10% от всего объема потребления.

Пекин стимулирует китайские компании к увеличению объема геологоразведочных работ с целью повышения коэффициента возмещения запасов нефти. В настоящее время этот показатель находится на крайне низком уровне. Увеличение запасов нефти не покрывает объемы добычи в стране. На прошлой неделе CNPC сообщила о планах увеличения геологоразведочных работ внутри страны с целью наращивания доказанных запасов нефти и газа вдвое в течение семи лет.

ДОБЫЧА ГАЗА РАСТЕТ, ИМПОРТ ТОЖЕ

В отличие от нефти, добыча газа в Китае стабильно растет. В 2018 году показатель увеличился на 7,5% в годовом исчислении – до 161 млрд куб. м. При этом в прошлом месяце добыча газа составила 15,3 млрд куб. м – на 10% больше, чем в декабре 2017 года.

Пекин надеется на увеличение собственной добычи прежде всего за счет разработки сланцевых залежей. Согласно планам китайского руководства, к 2020 году добыча сланцевого газа в стране должна достигнуть 30 млрд куб. м., а к 2030 году – 100 млрд куб. м.

Однако государственной Sinopec не удается добиться увеличения добычи на Фулинг – крупнейшем сланцевом месторождении Китая. По данным Национального комитета по геологическим запасам КНР, это месторождение содержит 2,1 трлн куб. м природного газа.

Добыча на Фулинг началась в 2016 году и составила 5 млрд куб. м. В 2017 г было добыто всего 6 млрд куб. м вместо запланированных 10 млрд куб. м. В 2018 году объем производства практически не изменился — 6,02 млрд куб. м.

Добыча сланцевого газа не привела к снижению объема закупок этого вида энергоносителей за рубежом, которые растут быстрыми темпами.

Пекин намерен продолжить проведение политики, направленной на сокращение использования угля на ТЭС и ТЭЦ, а также в домохозяйствах. Уголь заменяется на более чистые источники энергии – прежде всего на природный газ.

В 2018 году поставки газа в Китай – трубопроводного и в виде СПГ – выросли почти на 32% относительно 2017 года, составив 124,7 млрд куб. м. При этом импорт СПГ увеличился на 41% – до 53,88 млн тонн (74,4 млрд куб. м после регазификации). По прогнозу ценового агентства ICIS, рост импорта СПГ в страну продолжится в этом году и может превысить 70 млн тонн.

Австралия твердо удерживает позиции крупнейшего экспортера СПГ на китайский рынок — в прошлом году объем поставок составил 23,45 млн тонн.

В 2018 году начались прямые поставки российского СПГ на китайский рынок — в рамках проекта "Ямал СПГ" (оператор "Новатэк"). Однако доля российского СПГ на китайском рынке пока незначительная, поскольку прямые поставки по Северному морскому пути возможны только в летний период, когда позволяет ледовая обстановка.

Импорт трубопроводного газа в Китай осуществляется из стран Средней Азии (Туркменистана, Узбекистана и Казахстана), а также из Бирмы. В следующем году к этим странам присоединится Россия.

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири" в Китай мощностью 38 млрд куб. м/г. По словам главы компании Алексея Миллера, в прошлом году было завершено строительство первого участка "Силы Сибири" – от Чаяндинского месторождения в Якутии до российско-китайской границы. В 2020 году из России на китайский рынок планируется поставить 4,6 млрд куб. м. В последующие годы экспорт будет нарастать, и в 2025 году достигнет максимального объема – 38 млрд куб м.