МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Petropavlovsk plc по итогам 2018 года сократил производство золота на 3,9% по сравнению с предыдущим годом — до 422,3 тысячи унций, следует из сообщения компании.

Сообщается, что Petropavlovsk планирует производство золота в 2019 году на уровне 450-500 тысяч унций. Прогнозный объем капзатрат — 45-50 миллионов долларов.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".