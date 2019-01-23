МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Одной из главных тем назначенного на среду совещания у вице-премьера Дмитрия Козака станет обсуждение вопроса введения дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Ранее в Минэкономразвития сообщили, что сформировали предложения по дифференциации, но не раскрыли детали.

Информация о них появилась в "Коммерсанте" накануне совещания. Со ссылкой на источники издание сообщило, что Минэкономразвития предлагает при потреблении до 300 кВт в час в месяц оплачивать электроэнергию по базовому (текущему) тарифу. Все, что свыше 300 кВт в час, будет идти по повышенному тарифу, а более 500 кВт в час — по экономически обоснованному. Потребление будет фиксироваться на лицевой счет, а не на человека.

Для ряда регионов граница нормы может быть сдвинута до 500 и 700 кВт в час в месяц. Также льготный режим могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, если они используют электричество для отопления. Речь может идти о держателях электрокотлов. Границы дифференциации для них могут установить на уровне 3300 кВт в час и 3500 кВт в час в месяц, в ряде регионов — 3500 кВт в час и 3700 кВт в час в месяц.

ВЫГОДЫ И РИСКИ

Идея введения соцнорм на электричество высказывается не впервые. В частности, осенью прошлого года Козак, принципиально поддержав идею, поручил ведомствам разработать конкретные параметры будущих ограничений с учетом реальных доходов населения и потенциальной экономии.

Однако, по данным издания, единства на этот счет в правительстве нет. В Минэнерго опасаются, что дифференциация тарифов приведет к негативным социально-экономическим последствиям и может вызвать рост финансовой нагрузки на граждан.

Эксперты по этому поводу придерживаются разных точек зрения. Как рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, введение соцнорм может привести к социальной напряженности в ряде российских регионов.

"Попытка ввести нормы потребления электроэнергии, которая была предпринята в 2014 году, доказала бесперспективность этой идеи. Там, где социальная норма была низкая, например, во Владимирской области, все это привело к серьезным социальным протестам. Там, где норма была приближена к текущему потреблению, например, в Ростовской области, это не дало никакой экономии", — напомнила Разворотнева

В свою очередь, руководитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Наталья Порохова полагает, что предлагаемая норма будет достаточна для того, чтобы удовлетворить потребности большинства домохозяйств. "В среднем домохозяйство потребляет 200 кВт в час в месяц. В среднем для того, чтобы лицевой счет в месяц превышал 300 кВт в час, в нем должно проживать 4 человека, 500 – 6 человек", — пояснила она.

По ее мнению, внедрение данной нормы является риском для домохозяйств, где проживает много людей или электроэнергия используется для отопления. Однако для этих категорий, как указано выше, обсуждается возможность введения льгот.

ПЛИТА И БАССЕЙН

Отдельная тема – отмена или сокращение льгот для владельцев электроплит. Как пишет "Коммерсант", Минэкономразвития планирует сделать это в ближайшие 15 лет. Сейчас для тех, кто пользуется электроплитами, установлен понижающий коэффициент 0,7. Разницу оплачивают крупные потребители.

С так называемым перекрестным субсидированием ведомства пытаются бороться давно, однако практика, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие потребители, пока сохраняется. По оценке аналитика по электроэнергетике Райффайзенбанка Сергея Гарамиты, сейчас нагрузка на промышленных потребителей по перекрестному субсидированию доходит до 390 млрд рублей.

По мнению Пороховой, льготы для владельцев электроплит – действительно рудимент. "Это было актуально во времена СССР, когда такая плита была единственным энергоемким электроприбором", — считает она.

В настоящее время, к примеру, в Москве владельцы плит платят за электроэнергию по ставке 4,37 рублей за кВт в час, те, у кого плит нет — 5,47 рублей за кВт в час. По оценке эксперта, снятие льготы для плитовладельцев прибавит 2% к ежегодной индексации тарифа.

С сельскими поселениями, для которых тоже планируется урезать льготы, ситуация сложнее, поскольку там расходы электроэнергии нередко выше, а доходы населения ниже, чем в городах. "Это форма поддержки, и это разумно. Но, конечно, есть и загородные дома с бассейнами", — рассуждает представитель АКРА.

С обеспеченных потребителей, чьи энергорасходы в разы больше, нежели у простых людей, власти также планируют взимать плату за электричество по повышенному тарифу, и это, по мнению большинства экспертов, справедливо.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ

По мнению Пороховой, для тех, кто отапливает жилье электричеством или имеет большой состав семьи, ежемесячные платежи за электроэнергию могут вырасти в полтора раза, если речь идет о потреблении в рамках 300-500 кВт в час. В случае превышения планки в 500 кВт в час расходы могут увеличиться вдвое.

"Предлагаемая отмена понижающего коэффициента 0,7 приведет к росту платы на электричество для квартир с электроплитами и для сельского населения на 40%", — полагает Гарамита.

В среднем тарифы вырастут минимум на 20-30%, считает председатель Московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры" Игорь Скрипка.

"Хочется надеяться, что это повышение будет хотя бы постепенным. При этом, не исключаю, что тарифы для крупных потребителей электроэнергии не уменьшатся", — сказал он.

По мнению экспертов, электроэнергетическая отрасль не заметит этих изменений. Дело в том, что общая сумма поступлений останется такой же, а изменятся только плательщики, пояснил ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Антон Прокудин.

"Перекрестное субсидирование, по нашему мнению, данное изменение не затронет, так как разница в тарифах в данном случае не возмещается за счет коммерческих организаций или других потребителей. Хотя косвенный позитивный эффект через бюджет может иметь место", — сказал он.

Введение социальных норм, как можно судить из практики изменения законодательства в последнее время, скорее будет направлено не столько на уменьшение перекрестного субсидирования, сколько на дополнительное пополнение государственного бюджета, полагает Скрипка.

Таким образом, бизнесу, в том числе, энергокомпаниям, вряд ли следует ожидать положительных изменений. Предлагаемые изменения законодательства направлены скорее на защиту государственных структур, которые явно не справляются со сложившимся кризисом, заключил он.