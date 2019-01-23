МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%, сообщает Росстат.

В декабре промышленное производство замедлило рост в годовом выражении до 2% с ноябрьских 2,4%. В месячном выражении рост промпроизводства в декабре составил 7% против снижения на 0,2% в ноябре. С исключением сезонного и календарного факторов в декабре наблюдался рост на 0,1%.

Наибольший рост производства в декабре (на 6,3% в годовом выражении) был зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Рост в обработке в декабре был нулевым, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 3,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 4,5%.

По итогам 2017 года промпроизводство в РФ, согласно данным Росстата, выросло на 2,1%.