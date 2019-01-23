МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минфин России в среду разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 7,487 миллиарда рублей при лимите в 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 90,91% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,48% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,0319% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,47% годовых. Спрос — 8,137 миллиарда рублей.

Ранее в среду ведомство разместило также ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 10,017 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов.

Цена отсечения составила 99,11% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 8,05% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,1639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8,04% годовых. Спрос — 16 миллиардов рублей.