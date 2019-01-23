МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия в 2018 году увеличила объем производства черной икры на 7%, до 32 тонн, а также — красной икры в 1,7 раза, до 22,2 тысячи тонн, говорится в сообщении Росрыболовства со ссылкой на данные Росстата.

"По предварительным данным Росстата, в 2018 году объем производства икры осетровых видов рыб увеличился на 7% и составил 32 тонны, выпуск лососевой икры вырос в 1,7 раза за счет рекордного вылова горбуши – до 22,2 тысячи тонн", — отмечает ведомство. Его представители уточняют, что осетровую икру производят аквакультурные предприятия, так как продолжает действовать мораторий на вылов рыбы этих видов.

Также, по данным ведомства, увеличился выпуск продукции глубокой переработки: производство рыбных пресервов выросло на 48% – до 70 тысяч тонн, рыбного мороженого филе – на 8%, до 157 тысяч тонн. Объем выпуска мороженых ракообразных увеличился на 0,6%, до 70,3 тысячи тонн. Одновременно произошло снижение объема производства мороженой рыбы – на 2%, до 3 миллионов тонн и рыбных консервов – на 2,7%, до 207 тысяч тонн.

По данным ведомства, общий объем производства рыбной продукции в 2018 году составил 4,2 миллиона тонн, что соответствует уровню предыдущего года. "Объем вылова тихоокеанских лососей, в основном горбуши, в 2018 году вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 676 тысяч тонн, что вызвало снижение оптовых цен на горбушу и ее икру", — уточнили в ведомстве.