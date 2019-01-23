ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестирует несколько сотен миллионов долларов в одного из российских железнодорожных операторов, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы с нашими партнерами проинвестируем несколько сотен миллионов долларов в развитие одного из крупнейших российских железнодорожных операторов, который входит в топ-5. Мы считаем, что сектор перевозок сейчас активно растет. … Это будет наша первая инвестиция именно в сектор железнодорожных операторов", — сказал он во время телефонной конференции с журналистами.

Он уточнил, что фонд объявит о сделке в ближайшие две недели.

Кроме этого, Дмитриев сообщил, что РФПИ и Российско-китайский фонд инвестируют в проект в области цветной металлургии в России.

"Буквально в ближайшие две-три недели мы объявим о довольно крупной инвестиции в российский проект с нуля по созданию одного из крупнейших игроков в секторе цветной металлургии в РФ. Это будут инвестиции Российско-китайского фонда, а также наших арабских партнеров. Будет с нуля создан важный крупный объект, который будет поставлять продукцию цветной металлургии в Китай, это пример создания крупного холдинга с нуля", — сказал он, отметив, что речь идет о существующем большом месторождении, которое долго не разрабатывалось.

Дмитриев отметил, что проект может быть включен в список национальных.

"Мы считаем, что это один из проектов, который может быть включен в национальные проекты. Мы считаем важным, чтобы в наибольшем количестве национальных проектов присутствовали частные инвесторы, соинвесторы, чтобы бюджетные средства заменялись частными. Это не только вопрос, что тогда на госденьги можно делать больше проектов, когда есть частные инвесторы, которые вложили собственные средства, проект становится более прозрачным, более эффективным и более продвинутым", — подчеркнул глава РФПИ.