МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ осведомлен о существующих вопросах по переходу на новые стандарты протокола DNS и к 1 февраля обеспечит бесперебойную работу официального сайта, говорится в сообщении министерства.

В среду Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда наступает так называемый DNS Flag Day и вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System). Изменения сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS, предостерег ИРИ.

Институт также предупредил, что в "красной зоне" находятся сайты ряда федеральных министерств, в том числе — Минсельхоза.

"Минсельхоз России проинформирован о существующих вопросах по переходу на новые стандарты протокола DNS. В настоящее время внешние сервера DNS, поддерживающие зону mcx.ru, завершают процедуру обновления и тестирования работы в новых стандартах", — сказали в Минсельхозе.

"К 1 февраля ведомство обеспечит бесперебойную работу сетевых служб и официального сайта", — подчеркнули в министерстве.