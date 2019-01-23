МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Население России в 2018 году сократилось впервые за десять лет, составив 146,794 миллиона человек на 1 января 2019 года, следует из материалов Росстата.

По данным статистического ведомства, до этого отрицательная динамика численности населения наблюдалась только в 2008 году, после чего в стране был зафиксирован рост до начала 2018 года — тогда показатель достиг уровня в 146,88 миллиона человек. Таким образом, за прошедший год численность населения сократилась примерно на 86 тысяч человек.

Как сообщается, городское население на 1 января 2019 года составляло 109,451 миллиона человек, сельское — 37,342 миллиона.

При этом в Москве численность населения на 1 января 2019 года составляла 12,63 миллиона человек, в Санкт-Петербурге — 5,382 миллиона человек.