МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Изменения в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля, могут негативно отразиться на доступности менее 0,01% интернет-сайтов по всему миру, которые работают на устаревшем программном обеспечении (ПО), прокомментировал РИА Новости генеральный директор российского регистратора доменных имен и хостинг-провайдера REG.RU Алексей Королюк.

Ранее в среду Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда наступает так называемый DNS Flag Day и вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System). Изменения сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS, предостерег ИРИ.

"Об обновлении протокола известно уже несколько лет. Прежде всего стоит отметить, что затронуть эта проблема может не только сайты, но и любые сервисы, действие которых требует конвертации доменного имени в IP-адрес: почта, системные сервисы и т.п.", — сказал Королюк.

По исследованиям IANA (Internet Assigned Numbers Authority, администрация адресного пространства интернета), это изменение негативно может сказаться на менее 0,01% интернет-сайтов, указал эксперт. В основном, по его словам, это службы и сервисы, которые используют сильно устаревшее ПО на своих серверах DNS. "В компании REG.RU используется только новейшее ПО и системные администраторы полностью контролируют ситуацию", — отметил Королюк.

REG.RU осуществляет свою деятельность с 2006 года. Компания является одним из лидеров среди российских регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров, а также одним из крупнейших аккредитованных регистраторов в Европе. В настоящее время регистратор обслуживает более 3 миллионов доменов.