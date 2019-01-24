МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Процесс обновления DNS-серверов планировался в течение 2018 года, большинство интернет-ресурсов уже успело подготовиться к изменениям в системе доменных имен (Domain Name System, DNS), сообщил РИА Новости технический директор компании Qrator Labs (специализируется на противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов) Артем Гавриченков.

В среду Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда наступает так называемый DNS Flag Day и вступают в силу изменения в системе доменных имен. Изменения сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS, предостерег ИРИ.

Как рассказал Гавриченков, сайт DNS Flag Day https://dnsflagday.net/ был запущен в мае 2018 года. Кроме того, по его словам, планирование самого процесса происходило в течение всего прошлого года, соответствующие объявления и предупреждения производились на крупнейших международных мероприятиях, посвященных сетям и DNS.

"На данный момент ввиду активного освещения и открытого обсуждения данного вопроса в сети проблема во многом уже решена. В частности, если еще на прошлой неделе действительно можно было видеть массу ресурсов, которые при проверке на сайте DNS Flag Day выдавали ошибку, то сейчас большинство из них эту проблему уже исправило", — заметил эксперт.

При этом он отметил, что у ряда компаний обновление DNS-серверов может занять существенное время. "Зачастую в корпоративной инфраструктуре DNS-сервер не обновляется месяцами и даже годами, и в таком случае может потребоваться обновление не только DNS-сервера (прикладной программы), но и всей операционной системы, что вызовет необходимость перезагрузки, а там уже, как водится, могут возникнуть трудности вплоть до проблем с "железом" — может отказать аппаратная составляющая", — указал Гавриченков.