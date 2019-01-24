МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Среднегодовой объем "свободных денег" у россиян по итогам 2018 года оказался рекордным за все годы наблюдений, в декабре же этот показатель подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Холдинг ранее указывал, что в ноябре объем "свободных денег" россиян увеличился по сравнению с октябрем (когда значение составляло 21,4 тысячи рублей) на 8,4% и составил 23,2 тысячи рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем "свободных денег" в октябре составил 21,7 тысячи рублей, в ноябре — 23,5 тысячи рублей.

"В декабре индекс "свободных денег" показал традиционный для конца года скачок вверх. Объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объема в 36,7 тысячи рублей. Таким образом, за месяц индекс "свободных денег" вырос более чем в полтора раза. Годовой же рост индекса составил 20%", — отмечает "Ромир".

В исследовании указывается, что ежегодно в декабре объемы "свободных денег" в российских семьях резко увеличиваются. "Казалось бы, перед праздниками и каникулами наши соотечественники совершают дополнительные покупки как продуктов, так и подарков, и "свободных денег" должно оставаться меньше. Но не стоит забывать про выплату различных премий, бонусов, так называемых 13-х зарплат, что и выводит индекс на такую высокую отметку", — указывает холдинг.

"Таким образом, по итогам года индекс "свободных денег" достиг среднегодового значения в 24,2 тысячи рублей. Это самый высокий показатель за все годы наблюдений. Более того, это самый стремительный рост в течение года по сравнению с динамикой предыдущих лет", — добавляет "Ромир". Холдинг приводит данные по индексу с 2008 года; в 2017 году среднегодовое значение показателя составляло 18,5 тысячи рублей.