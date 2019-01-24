МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ изучает возможность предоставления проектам по строительству и модернизации припортовых терминалов по перевалке зерна и масличных культур существующих мер господдержки, в том числе – по программе льготного кредитования, сообщили РИА Новости в Минсельхозе.

"С учетом задач, поставленных президентом РФ по удвоению экспорта, Минсельхоз России рассматривает возможность предоставления проектам по строительству, реструктуризации и модернизации припортовых терминалов по перевалке зерновых и масличных культур существующих мер государственной поддержки, в том числе по программе льготного кредитования под 5% годовых", — сказали в министерстве.

В Минсельхозе также отметили, что в РФ разработан комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в рамках которого планируется строительство новых портов и создание дополнительных портовых мощностей, в том числе по перевалке насыпных и наливных грузов.

"Критичных проблем при приеме, разгрузке с вагонов и отгрузке зерна на экспорт Минсельхозом России не наблюдается. Возникающие вопросы решаются в оперативном режиме совместно с Россельхознадзором, РЖД, Минтрансом России, экспортерами и терминалами", — отметили в аграрном министерстве.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.