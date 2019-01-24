МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Алроса" в 2018 году сократила добычу алмазов на 7% по сравнению с предыдущим годом, до 36,7 миллиона карат, следует из сообщения компании.

"За 12 месяцев показатель снизился на 7%, до 36,7 миллиона карат в связи с выбытием из обработки руды с трубки "Мир", а также завершением отработки открытым способом трубки "Удачная", — говорится в сообщении.

Продажи алмазов за год составили 38,1 миллиона карат, что на 8% меньше, чем годом ранее. Общие продажи выросли на 6%, до 4,507 миллиарда долларов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.