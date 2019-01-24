СИДНЕЙ, 24 янв — Dow Jones. Похоже, что в Австралии пессимизм в отношении перспектив экономики страны в 2019 году испытывают все, кроме центрального банка.

Летние месяцы принесли стране засуху и другие плохие новости, такие как снижение цен на жилье, экономические проблемы Китая и прогнозируемое замедление роста мировой экономики на фоне напряженности в торговых отношениях двух экономических тяжеловесов.

На прошлой неделе Westpac Bank, публикующий ежемесячные обзоры настроений, сообщил об "испарении" потребительского доверия, возложив вину за это на обвал рынков акций в декабре и прогнозы ведущих экономистов о продолжении снижения цен на жилье в этом и будущем году.

Рынки оценивают вероятность понижения ставок до конца года более чем в 50%.

Взгляды трейдеров прикованы к Резервному банку Австралии, который 8 февраля должен опубликовать квартальный отчет о денежно-кредитной политике с обновленными экономическими прогнозами.

Чего же им следует ожидать?

Прогнозы роста ВВП будут пересмотрены в сторону понижения. В 3-м квартале прошлого года экономика утратила импульс к росту, поскольку потребители начали притормаживать с расходами.

В ноябре РБА прогнозировал, что рост ВВП в 2018 году составит 3,5%, однако в конце 3-го квартала рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил разочаровывающие 2,8%.

Ожидается, что в результате РБА понизит прогнозы роста на 2019 и 2020 год, и это понижение может оказаться достаточно резким.

Не следует ожидать, однако, что РБА откажется от привычных оптимистичных оценок перспектив экономики и перейдет к разговорам о смягчении денежно-кредитной политики.

Центральный банк уже давно твердит, что увеличение дефицита на рынке труда в конечном итоге спровоцирует рост заработков и инфляции, что оправдает повышение процентных ставок, однако произойдет это не очень скоро.

Опубликованный ранее в четверг отчет о занятости в декабре убедит РБА в том, что экономика продолжает двигаться в соответствующем его позиции направлении.

В декабре было создано 21 600 новых рабочих мест, и уровень безработицы сократился до 5,0% от 5,15% в ноябре. В Новом Южном Уэльсе и Виктории уровень безработицы опустился до 40-летних минимумов.

Кроме того, общий рост занятости опережает рост гражданского населения, что позволит постепенно сократить объем незадействованных ресурсов на рынке труда.

Данные указывают на преобладание в последнее время рабочих мест с частичной занятостью, но это может быть компенсацией резкого скачка в числе рабочих мест с полной занятостью в середине 2018 года.

РБА сохраняет уверенность в отношении состояния рынка труда, и в этой ситуации следует ожидать повышения процентных ставок, а не снижения.

Темпы замедления роста экономики Китая, который является крупным покупателем железной руды и угля, до сих пор остаются в диапазоне предположений, лежащих в основе ноябрьских экономических прогнозов РБА. Пересмотр же прогнозов в отношении роста мировой экономики отчасти обусловлен слабостью показателей тех стран, которые не играют важной роли в австралийском экспорте.

Поэтому в феврале от РБА не следует ожидать сигналов о склонности к смягчению политики.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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