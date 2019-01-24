МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе упал до 50,7 пункта с 51,1 пункта в декабре, обновив минимум более чем за 5 лет, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, прогнозировали рост до 51,4 пункта. Значение индекса стало минимальным за 5,5 лет.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в январе упал до 50,8 пункта с 51,2 пункта в декабре, также обновив минимум более чем за 5 лет. Аналитики ожидали, что индикатор вырастет до 51,5 пункта. Индекс деловой активности в промышленности зоны евро упал до 50,4 пункта с декабрьских 51 пункта. Значение показателя стало минимальным за 5 лет и 7 месяцев. Эксперты прогнозировали рост показателя до 51,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе, по предварительной оценке, обновил максимум за 2 месяца, увеличившись до 52,1 пункта против значения декабря в 51,6 пункта. PMI сферы услуг Германии также поднялся до максимума за 2 месяца в 53,1 пункта с 51,8 пункта в декабре. PMI в промышленности опустился до 49,9 пункта с декабрьских 51,8 пункта, обновив минимум более чем за 4 года.

Композитный индекс деловой активности во Франции в январе, по предварительной оценке, снизился до 47,9 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее, что является минимальным значением более чем за 4 года. PMI страны в сфере услуг также опустился — до минимума почти за 5 лет в 47,5 пункта с 49 пунктов в декабре. PMI в области промышленности вырос до 51,2 пункта с 49,7 пункта, достигнув таким образом максимума за 3 месяца.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.