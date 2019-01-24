МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Проект с венесуэльской национальной криптовалютой Венесуэлы петро (El Petro) изначально выглядел сомнительным, в условиях политического кризиса в стране он обречен на провал, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Венесуэла 20 февраля 2018 года выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту петро, став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с петро президент намеревался создать четыре экономические зоны. Как говорил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы сможет покупать золото за петро, все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в петро, а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

ПРОЕКТ БЕЗ БУДУЩЕГО

Эксперты единодушно отметили, что идея с национальной криптовалютой петро изначально выглядела сомнительно. Теперь же, на фоне политического кризиса в стране, проект обречен на провал.

"Курс национальной криптовалюты обречен на продолжение обвального падения, которое уже с момента выпуска составляет сотни процентов, а интерес к ней продолжат проявлять лишь маргинальные участники серого нефтегазового рынка. Уже сейчас транзакционные издержки превышают экономию от сокращения стоимости и повышения скорости расчетов", — указал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

"В случае, если переворот произойдет, скорее всего он будет означать конец инициативе по продвижению петро. Однако и ранее к проекту было много вопросов, и эксперты ставили под сомнение его жизнеспособность. В частности, ни на одной значимой бирже петро не торгуется. Кроме того, предположительно она должна быть обеспечена запасами нефти, однако о том, кто и как проводит учет этой нефти, данных нет", — добавил независимый эксперт Глеб Костарев.

Схожее мнение у президента аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова.

"Национальная криптовалюта Венесуэлы и раньше была смелым экспериментом… По большому счету, ничего не изменилось. Она как была ничем не обеспечена, кроме красивых слов, так и осталось", — указал он.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко считает, что создание государственной неторгуемой криптовалюты всегда воспринималось большинством как желание лидера Венесуэлы привлечь деньги для поддержания "шаткого положения в условиях полной экономической разрухи". По его мнению, проект в итоге придется прекратить.

"Огромные внешние долги, гиперинфляция, сокращение нефтяных доходов — без постоянной подпитки извне режим Мадуро был обречен. Как мы видим, цифровой аналог боливара никак существенно не повлиял на политическую ситуацию, а лишь ухудшил положение среднестатистического венесуэльца: помимо прочих проблем, новому правительству придется вернуть инвесторам на 1 миллиард долларов больше, чем годом ранее, и вероятнее всего прекратить цифровой эксперимент", — считает он.

Новостной аналитик рынка криптовалют Ольга Нерода полагает, что политическая ситуация в Венесуэле может избавить от необходимости в дальнейшем развивать проект.

"Смена власти в Венесуэле — это один из рисков, которые инвесторы должны были учитывать при инвестировании в петро. Если криптовалюта создавалась для обхода санкций, то вполне вероятно, что при новом правительстве, поддерживаемом США, она больше не понадобится. Возможны какие-то альтернативные использования петро, но не берусь предсказывать", — заявила она.

В Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), в свою очередь, считают, что текущая модель El Petro может существенно измениться.

Там отмечают, что непосредственно политическая нестабильность в Венесуэле негативным образом сказывается на перспективах криптовалюты. "Однако с учетом того, что исход политического противостояния в настоящий момент пока что предсказать сложно, инвесторы и партнеры не будут предпринимать резких шагов. Монета обеспечена нефтью, в случае, если Мадуро проиграет, возможна денационализация национальных ресурсов, и тогда текущая модель El Petro, вероятно, претерпит существенные изменения", — отметили в пресс-службе РАКИБ.

При этом гендиректор блокчейн-платформ Waves и Vostok Александр Иванов отметил, что сама концепция обеспечения цифровых активов сырьем не только имеет право на существование, но и весьма перспективна. "Надеюсь, что ожидаемое фиаско с ElPetro не подорвет доверие ко всем таким проектам", — сказал он.